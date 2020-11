Medier utpeker Biden som USAs neste president

Biden leder nå med 49,5 prosent mot 49,4 prosent til Donald Trump, melder NTB. Torsdag morgen ledet Trump med over 160.000 stemmer i Pennsylvania, men etter hvert som resultatene kom inn utover dagen, knappet Biden stadig innpå.

Donald Trump tok en viktig, men knapp seier i delstaten i 2016. Forrige gang en republikaner vant denne staten før Trumps seier, var George H.W. Bush i 1988.

Det skal være under 6.000 stemmer som skiller de to, men det gjenstår fortsatt å telle titusener av stemmer i delstaten. Det er imidlertid ventet at et stort flertall av disse vil gå til Biden ettersom det dreier seg om forhåndsstemmer.

Trump ledet med over 10 prosent dagen etter valget, men siden da har forspranget minket jevnt og trutt i takt med at millioner av poststemmer ble telt opp, skriver NTB.

Pennsylvania har 20 valgmenn, og vil være en avgjørende seier i Joe Bidens ferd mot de 270 valgmennene han trenger for å vinne presidentvalget. Han har allerede 264 og trenger bare seks til.

TV2 utpeker Joe Biden som USAs neste president. Det samme gjør, ifølge TV2, nettstedet Decision Desk HQ.

Trump tar telling

USAs president Donald Trump er dermed nede for telling, men har gjort det klart at han vil kjempe med nebb og klør i retten mot det han mener er valgfusk under presidentvalget i USA.

– Alle delstatene hvor Biden nylig har erklært seier, vil bli utfordret juridisk av oss for valgfusk blant velgerne og fusk i delstatene. Massevis av bevis, bare sjekk mediene, har Trump skrevet på Twitter, uten å utdype hvilke mediesaker han viser til, skriver NTB.

Trump har også gjort det klart at USAs høyesterett bør bestemme hvem som har vunnet valget. Dette kan til syvende og sist bli tilfelle dersom avgjørende saker fra lavere rettsinstanser blir anket til topps, men lovverket legger ikke opp at høyesterett skal involvere seg direkte i valget på noe vis.