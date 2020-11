De amerikanske mediene opplyser at Biden har vunnet valget i Pennsylvania, og dermed blir USAs 46. president. Det har vært vært et dramatisk valg mellom Biden og sittende president Donald Trump, men de siste dagene har alt tydet på at det skulle ende med Biden seier.

– Amerika. Jeg er beæret over at dere har valgt meg til å lede det storslåtte landet vårt, skriver Biden på Twitter.

Ifølge CNN har nå Joe Biden 273 valgmenn, mot Trumps 213. Senest en liten time før CNNs kunngjøring av Biden som valgvinner, skrev Trump på Twitter at han vant dette valget klart. Trump har den siste tiden ment at valget ikke har gått korrekt for seg. Han har truet med søksmål.

Det pågår fortsatt telling av stemmer i flere delstater, men Biden vil med seieren i Pennsylvania umulig bli tatt igjen av Trump.

Nyhetsbyrået AFP skrev tidligere lørdag at Trump ville forlate Det hvite hus for å dra til en golfklubb, hans egen Trump National Golf Club, som ligger Sterling i Virginia.

Kort tid etter at mediene slår fast at Biden blir USAs neste president, er det mye tutting fra biler i Pennsylvania og flere folk som jubler i Washington, viser TV-bildene.

Trump har ved 18-tiden norsk tid foreløpig ikke uttalt seg eller skrevet noe på Twitter etter at Biden-seieren ble klar. Det er fortsatt tvil om Trump vil anerkjenne resultatet.

Trumps advokat Rudy Giuliani holdt lørdag kveld en pressekonferanse hvor han sier at poststemmene er svindel og trengs å bli undersøkt. Giuliani sier at valget ikke er over.