I løpet av valgkampanjen i USA har Donald Trump kommet med stikk til Joe Biden om alderen hans og gitt ham kallenavnet «Sleepy Joe».

For Wall Street og aksjemarkedene rundt om i verden er det imidlertid dette som ønskes: Stabilitet og forutsigbarhet. Og det er det som ventes nå som Biden har blitt USAs neste president.

Trumps tilnærming til makten har ført til at investorene har fulgt hva som skjer i Washington med argusøyne.

Verbale angrep mot Federal Reserve-sjef Jerome Powell, uventede tariffer mot Kina og neddyssing av alvorlighetsgraden rundt coronaviruset er eksempler på at det har vært innholdsrike fire år med Trump som øverste leder.

Stabilitet

Nå ventes det at Biden vil styre med en stødighet som mange lengter etter. Det vil redusere usikkerheten i markedet – markedets nemesis – på områder som utenrikspolitikk og stimulipakker.

– Investorene har de siste fire årene vært en Twitter-melding unna store markedsbevegelser. Dette er ikke Bidens stil. Hvis det er usikkerhet vil det ta lengre tid for begivenhetene å utspille seg og de vil få et mer forutsigbart utfall, sier Ed Mills, politisk analytiker i Raymond James Financial, til CNN.

Markedene steg markant denne uken etter det ble klarere og klarere at det vil bli en delt regjering – Biden som president og republikansk flertall i Senatet. Dette sørger for at trusler som plutselige økte skatter, som demokratene er kjent for, forsvinner.

Det skal imidlertid nevnes at flertall i Senatet avhenger av to omvalg i Georgia. Det vil avgjøre om Joe Biden får demokratisk flertall også i Senatet.

Forutsigbarhet

Handelskrigen mellom USA og Kina har også skapt stor turbulens på Wall Street. Den har gjort det vanskelig for selskaper å velge hvor de skal produsere produktene sine og hvor det er hensiktsmessig å investere utenlands.

– Da vi var i skyttergravene i tariffkrigen så vi markant volatilitet. Vi vil definitivt se en mer tradisjonell tilnærming til styremåte. Det kan dempe volatiliteten dag til dag, sier Kristina Hooper, sjefstrateg i Invesco.

Det er imidlertid ventet at Biden vil ta en sterk stilling mot Kina fordi det fremdeles er stor støtte fra begge politiske ståsted for kinesernes handelstaktikk. Det er derimot ventet at det vil bli adressert på en måte som vil føre til mindre markedsutslag.

«Det er mest sannsynlig en slutt på uforutsigbare handelskriger og en retur til et regelbasert system for internasjonale relasjoner», skriver ING i en rapport.