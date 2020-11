Russlands valgsjef sår tvil om valgresultatet i USA

Ella Pamfilova, som leder den russiske valgkommisjonen, sier hun har studert stemming via post nøye og konkludert med at systemet er sårbart mot fusk.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen åpner i sin amerikanske form et massivt rom for mulige forfalskninger, sier Pamfilova til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Videre sier valgsjefen at systemet åpner for at folk stemmer flere ganger, uforklarlige tap av «uønskede» stemmesedler, at folk som er listet som døde, likevel avgir stemmer og en «mangel på systematisk kontroll over hele stemmeprosessen».

Trump sår tvil

Trump har så langt nektet å erkjenne nederlaget og forsøker å så tvil om valgresultatet – uten å legge fram håndfaste bevis. Særlig har han langet ut mot poststemmene, som i år veide tungt i Demokratenes favør.

Det skjer etter at Trump i månedsvis har oppfordret tilhengerne til å møte opp i stemmelokalene på valgdagen, og sådd tvil om legitimiteten til forhåndsstemming.

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som var invitert av USA for å observere valget, har ikke sett tegn til valgfusk.

Anklager

Russland anklages for å ha arbeidet for å påvirke valget i Trumps favør i 2016, i håp om at han som president ville ha en mykere tilnærming til landet enn daværende motkandidat Hillary Clinton.

Det ventes at Biden vil ha en mer kontant tilnærming til Russland enn Trump.

I valgkampen rettet han skarp kritikk mot presidenten for å ha «omfavnet så mange autokrater rundtom i verden, først og fremst Vladimir Putin».

Putin er en av få gjenværende statsledere som ikke har gratulert Biden med seieren.

