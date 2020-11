Bedrifter rammet av innreisekarantene får støtte i ny krisepakke

Til VG opplyser næringsministeren at bedriftene som nå er rammet av at utenlandsk arbeidskraft er satt i innreisekarantene, skal få støtte på 800 til 1.000 kroner dagen per ansatt for å kompensere for noen av utgiftene som koronatiltaket medfører.

Fra før har staten allerede gått inn med en god del midler til karantenehotell. Justisminister Monica Mæland (H) sa mandag at egenandelen på karantenehotell for arbeidsgivere er på 1.500 kroner døgnet.

– Dette er tiltak som er helt nødvendige for at vi skal få og ha kontroll på koronasmitten. Nå stiller vi opp med penger for å lempe litt på kostnadene, sier Nybø til avisa.

