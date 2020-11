Republikanerne legger frem krisepakkeforslag

Kongressen skal diskutere et nytt krisepakkeforslag. Foto: Dreamstime

Begge partiene ønsker en krisepakke for å avhjelpe den amerikanske økonomien mens coronapandemien fortsatt herjer i landet. Det er imidlertid langt fra sikkert at forslaget vil gå gjennom. Det skyldes både dårlig samarbeidsklima og at møter mellom presidentvalget og innsettelse i januar tradisjonelt har vært preget av lite gjennomslag.

Republikanerne vil blant annet gi midler til president Donald Trumps grensemur og andre saker Demokratene ikke stiller seg bak. Det er fremfor alt det dårlige klimaet mellom Demokratene i Kongressen og Trump selv, samt sistnevntes uforutsigbarhet, som skaper usikkerhet rundt krisepakken.