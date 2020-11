EU-kommisjonen vil skape en helseunion mot kriser

– Helse er i dag viktigere for borgerne enn noensinne. I en krise venter de, helt rettmessig, at EU skal innta en mer aktiv rolle. Vi vil styrke grunnlaget for et tryggere, mer motstandsdyktig og bedre forberedt EU på helsefeltet, sier helsekommissær Stella Kyriakides.

Ved å oppdatere dagens regelverk skal etater som smittevernkontoret ECDC og medisinalbyrået EDA være bedre rustet til å takle helsetrusler på tvers av landegrensene.

Det nye rammeverket skal inneholde beredskapsplaner på EU-nivå og anbefalinger til planer på nasjonalt nivå. I tillegg foreslår kommisjonen å styrke overvåking og rapportering, blant annet av sykehuskapasitet, inkludert intensivplasser og personell.

En erklæring av en nødsituasjon i EU skal utløse tettere koordinering og åpne for utvikling, anskaffelse og lagring av utstyr.

Kommisjonen legger også fram hovedelementene i det som kan bli en ny myndighet for forberedelser og håndtering av helsekriser. Et forslag om å opprette en sånn myndighet skal legges fram i løpet av neste år.

(©NTB)