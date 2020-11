Trump viser seg offentlig

VALGETS TAPER: En marineinfanterist står vakt ved inngangen til vestfløyen av Det hvite hus, noe som betyr at president Donald Trump er i det ovale kontor. Foto: AP

Trump har ikke vist seg offentlig bortsett fra da han lørdag og søndag forlot Det hvite hus for å spille golf i Virginia.

Han har heller ikke henvendt seg til nasjonen unntatt på Twitter, og han har ennå ikke erkjent nederlaget i presidentvalget, slik det er vanlig når en vinner er kåret.

Midt i en stadig alvorligere coronapandemi virker det som han har lagt all normal styring av landet på is, mens han i stedet tvitrer at han har vunnet valget og går til retten med stadig flere påstander om valgfusk.

Tirsdag møtte han sine medarbeidere i Det hvite hus for å drøfte de neste skrittene i prosessen med søksmål, ifølge CNN.

