Ap slår om seg med milliarder

Torsdag legger Ap fram sitt forslag til statsbudsjett. Billigere barnehager og SFO, økt pendlerfradrag, feriepenger til arbeidsløse og mer støtte til tannhelse er blant løftene partiet har kommet med.

Over 10 milliarder

I tillegg vil partiet bruke 220 millioner kroner til ladestasjoner i distriktene, 161 millioner på tiltak innen arbeidslivet, ansette 1.000 nye lærere, kutte 600 millioner kroner i offentlige gebyrer, styrke sykehusøkonomien med 1 milliard og innføre et lavere tak for egenandelen for helsetjenester, noe som har en prislapp på 1 milliard kroner.

Også milliardsatsing på hydrogen, styrking av Ringeriksbanen til 130 millioner kroner og en halv milliard til ulike maritime satsinger, inkludert 125 millioner til hydrogendrevne hurtigbåter, har fått plass i Aps budsjett.

En grov oppsummering av Ap-løftene som NTB har foretatt, viser at de så langt summerer seg til godt over 10 milliarder kroner.

Inndekning

Fra før er det kjent at partiet regner med å ta inn 7,2 milliarder kroner på økte skatter. Ap vil også hente 2,4 milliarder fra konsulentbruken som regjeringen har satt av penger til, kutte 745 millioner kroner i kontantstøtten og fjerne 147 millioner kroner fra støtten til private barnehager.

I budsjettutkastet heter det også at partiet vil øke CO2-avgiften med 10 prosent hvert år fram til 2030, men bare 5 prosent på diesel og bensin fram til 2025.

