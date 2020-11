Han snakket også med USAs nøkkelallierte i Asia og Australia og lovet fortsatt sikkerhetspolitisk samarbeid.

I telefonsamtaler med Australias statsminister Scott Morrison, Sør-Koreas president Moon Jae-in og Japans statsminister Yoshihide Suga lovet han at USA skal oppfylle sin forsvarsforpliktelser. Han understreket samtidig betydningen av å bekjempe klimaendringene.

Men Biden er tvunget til å gjøre sine forberedelser uten samarbeid fra Det hvite hus, der president Donald Trump fortsetter å klore seg fast og benekte at han har tapt valget.

Blokkerer samarbeid

Forvaltningsorganet GSA, som skal stå for overgangsprosessen, har ennå ikke tatt kontakt med Bidens folk, og Det hvite hus ga onsdag ordre til alle etater og departementer om å blokkere alt samarbeid med Biden.

I stedet er de etatene som allerede var i gang med å sette av kontorplass og forberede brifingdokumenter for Bidens folk, blitt underrettet om at overgangen ikke blir anerkjent før valget er godkjent av GSA.

Men GSAs Trump-utnevnte sjef, Emily Murphy, nekter å undertegne dokumentet som godkjenner de 6,3 millioner dollar Bidens team skal ha til prosessen, og gi Bidens folk tilgang på dokumenter, datasystemet, tjenestepersoner og kontorplass.

Får ikke sikkerhetsbrifingen

Mangelen på samarbeid innebærer blant annet at han ikke får tilgang til den daglige sikkerhetsbrifingen, at hans folk ikke får sikre lokaler for å gjennomgå klassifisert materiale, og at gratulasjoner fra andre lands statssjefer ikke videresendes fra utenriksdepartementet.

Biden tar imidlertid situasjonen med ro og vil ikke gjøre noe som provoserer Trump unødig. Med sin lange erfaring som visepresident i Det hvite hus vet han hva han skal gjøre. Det hadde vært langt mer skadelig om den påtroppende presidenten for eksempel var en guvernør uten erfaring fra Washington.

Lang erfaring

Ron Klain var i to år stabssjef for Biden under hans tid som visepresident i Barack Obamas første presidentperiode. Før det var Klain stabssjef for visepresident Al Gore fra 1995 til 1999 under daværende president Bill Clintons administrasjon.

Han ledet også Obamas innsats mot ebolaviruset og har vært en arg kritiker av Trumps manglende innsats mot coronapandemien.

Gjennom valgkampen har han vært Bidens seniorrådgiver.

– Ron har vært uvurderlig for meg gjennom de mange årene vi har samarbeidet. Hans omfattende og varierte erfaring og evne til å samarbeide i alle politiske retninger er nøyaktig det jeg trenger når idet vi står overfor denne krisen og skal sveise landet vårt sammen igjen, sier Biden.

Påstander om juks avvises

Trump har knapt vist seg etter valget og ser ut til å ha lagt all styring av landet på hylla mens han sender ut en foss av twittermeldinger, der han hevder at han vant valget, og at valget var preget av juks og fusk.

Alle påstandene om valgfusk skytes ned av virkeligheten, og de fleste er blitt tvert avvist av dommere som i noen tilfeller har latterliggjort mangelen på bevis.

I de siste dagene sparket han forsvarsministeren og tre andre toppledere i forsvarsdepartementet og erstattet dem med lojale tilhengere, blant dem en som sprer konspirasjonsteorier og har kalt Obama en terrorist.

