Grønt lys for mer kredittforsikring

Det skriver Esa i en pressemelding.

Forlengelsen av kredittforsikringsordningen ble lagt fram i regjeringens nye tiltakspakke tirsdag.

– Tilgang på kredittforsikringer er viktig for å opprettholde handelen i mange næringer der handelen foregår på kreditt. Som følge av at usikkerheten tilknyttet pandemien ser ut til å vedvare, foreslår vi nå å videreføre den midlertidige kredittforsikringsordningen et halvt år til, sa næringsminister Iselin Nybø (V) tirsdag.

