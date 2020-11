– En drittpakke for familiene

– Vi er ikke imponert. Samlet sett gir dette et klart bilde av manglende ambisjoner på vegne av familiene, sier familiepolitisk talsperson for KrF Jorunn G. Lossius etter at Ap torsdag presenterte sitt forslag til statsbudsjett.

– Ap serverer rett og slett familiene en drittpakke, sier Lossius, som mener Arbeiderpartiet tar friheten til å velge fra familiene og i stedet er opptatt av å presse gjennom sin egen ideologi om likestilling og arbeidslinjen.

I budsjettforslaget går Ap blant annet inn for å kutte kontantstøtten og slik spare 745 millioner kroner, samt senke engangsstønaden til 2018-nivå.

– Det betyr at de fratar foreldre valgfrihet og gjør det vanskeligere for foreldre som ikke er i jobb å få barn. Hver familie trenger sine egne skreddersydde løsninger, sier hun.

Frp er på sin side svært kritisk til at Ap vil øke CO2-avgiften med 10 prosent i året fram til 2030, unntatt bensin og diesel som skal øke med 5 prosent fram til 2025.

Det er direkte industrifiendtlig, mener Frps miljøpolitiske talsmann Terje Halleland.

– En økning av CO2-avgiften vil ikke bidra til annet enn storstilt utflagging av norske arbeidsplasser og et massivt inntektstap til det fellesskapet Ap hevder å være så opptatt av, sier han til NTB.

