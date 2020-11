– Hva hvis Trump aldri gir seg? Grunnloven vil stoppe ham

Den konservative advokaten John Yoo, levner Donald Trump små sjanser i sine søksmål for å få resultatet i presidentvalget reversert.

Trump mener det har pågått valgfusk, og at valget ble «stjålet» fra ham.

– Han har rett til å utfordre resultatet juridisk, men vi bør være klare på at dette er «Hail Mary»-pasninger (desperate langpasninger med lav sannsynlighet for å lykkes, red. anm) som vi kan tenke oss i amerikansk fotball, sier Yoo til CNBC.

– Gir seg kanskje aldri

Søksmål er på gang i seks delstater Joe Biden vant knepent. Én utfordring har ifølge kanalen utløst en full omtelling i Georgia.

– Når vi ser på tidligere saker, er dette veldig vanskelige påstander å bevise, og generelt utløser de ikke endringer i den totale stemmegivningen, fortsetter Yoo, som var juridisk rådgiver for George W. Bush-administrasjonen.

Spørsmålet «hva om Trump aldri erkjenner nederlaget?» besvarer han slik:

– Kan hende gjør han det aldri, men det må han heller ikke. Den amerikanske grunnloven er faktisk slik at den ikke krever at den sittende presidenten gjør noe den ene eller andre veien. Etter min oppfatning er Donald Trumps periode over 20. januar, og Joe Bidens begynner, sier advokaten til CNBC.

Nærmere bestemt er det grunnlovens 20. såkalte «amendment» som sier at kandidaten med flest valgmannsstemmer blir president 20. januar klokken 12.00 Washington-tid.