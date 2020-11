Republikaner griper inn hvis Biden-floke ikke løser seg

VIL LØSE BIDEN-FLOKE: Republikansk senator for Oklahoma, James Lankford.

VIL LØSE BIDEN-FLOKE: Republikansk senator for Oklahoma, James Lankford. Foto: Bloomberg

Etterretningsbrifinger er tradisjonelt noe av det første en påtroppende president får etter valget, men foreløpig har Trump-administrasjonen nektet å gi Biden slik tilgang.

– Det er ingenting å tape på at han får tilgang, sa Lankford, som representerer Oklahoma, til en lokal radiostasjon torsdag.

Han sier at han personlig vil gripe inn dersom problemet ikke blir løst innen fredag, skriver CNN. Lankford sitter blant annet i Senatets sikkerhetskomité.

Senatoren la til at president Donald Trump er i sin fulle rett til å be om rettslig behandling av anklager om valgfusk. Trump har foreløpig ikke presentert noen bevis for sine anklager.

(©NTB)