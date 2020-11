– Dette går med museskritt, så vi har gitt klar og tydelig beskjed om at her må det jobbes raskere, og det må komme mer på bordet hvis vi skal greie å bli enige, sier Listhaug etter et forhandlingsmøte med regjeringspartiene torsdag ettermiddag.

Frp-leder Siv Jensen truet onsdag i VG med å gå til de rødgrønne dersom regjeringen ikke klarer å levere en bedre krisepakke raskt.

– Jeg håper vi klarer å bli enige med regjeringen, men da må mer legges på bordet, og det må skje raskt, sier Listhaug, som er Frps budsjettforhandler.

Hun vil ikke sette en siste frist for regjeringen, men sier hun håper en løsning er på plass i løpet av denne uken.

– Mange bedrifter er i en forferdelig situasjon, og det haster for næringslivet å få signal om hva som er i vente av støtte fra staten, mener Listhaug.

Krever milliardbeløp

Regjeringens la tirsdag fram nye krisepakker på til sammen 17,7 milliarder kroner for å hjelpe norsk næringsliv og kommunene gjennom coronakrisen. Frp mener det ikke er nok.

Frp forhandler for tiden med regjeringen både om krisepakken og neste års statsbudsjett, men har sagt at det må bli enighet om krisepakken til næringslivet først.

Listhaug er tydelig på at det må legges på ytterligere milliardbeløp før pakken er god nok og har lagt fram åtte konkrete krav, ifølge VG.

Partiet krever blant annet at kompensasjonsnivået i den generelle kompensasjonsordningen økes til 80 prosent mot regjeringens forslag på 60 til 70 prosent. De krever også at den ordningen med lav moms videreføres og at flypassasjeravgiften fjernes.

En egen kompensasjonsordning for luftfarten, samt å kompensere minimumsbemanning (uunngåelige lønnskostnader) i bedrifter som må stenge helt eller delvis, samt grep for å bedre permitteringsordningen, er blant andre krav.

Tror på løsning

Høyres forhandler Mudassar Kapur svarer følgende på Listhaugs kritikk om «museskritt» og for dårlig tilbud:

– Vi har hatt konstruktive samtaler, men vi må alltid få kvalitetssikret ting, sier han.

Kapur vil ikke svare klart på om det er et mulig resultat at Frp inngår en avtale om krisepakke med de rødgrønne, mens de forhandler om resten av budsjettet med regjeringspartiene.

– Vårt utgangspunkt er at vi nå sitter og forhandler om budsjettet som disse krisepakkene er en del av, og vi kommer til å forsette å snakke om disse tingene sammen med Frp, sier han.

– Jeg oppfatter det som Frp er ganske tydelig at de ønsker å finne gode løsninger sammen, vi fire partiene, og det forholder vi oss til, legger han til.

(©NTB)