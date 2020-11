Vil øke skattene med 30 milliarder

Rødt vil i likhet med Arbeiderpartiet grave dypere i oljefondet enn regjeringen og bruke 14,7 milliarder oljekroner mer. Det gir en oljepengebruk på 3,4 prosent, mot regjeringens forslag om 3,2 prosent.

Tallet er nøyaktig det samme som Ap kom med da de torsdag la fram sitt alternative budsjett. Og i likhet med Ap vil Rødt bruke disse midlene til å finansiere inntektssikring for arbeidsløse under coronakrisen, samt arbeidsplasser og miljøsatsinger.

– For dårlige ordninger

– Det trengs en krisepakke for arbeidsfolk. Coronakrisen har vist oss at ordningene for inntektssikring var for dårlige allerede før krisen inntraff. Rødt vil ha et sterkere sikkerhetsnett for alle, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som fredag presenterte partiets alternative budsjett.

Men i skattepolitikken skiller partiet seg fra sin storebror på venstresiden. Der Ap i hovedsak vil videreføre dagens skatteregime, holde avgiftsnivået på stedet hvil og bare øke skattene for høytlønte og de med store formuer, vil Rødt øke skatte- og avgiftsnivået med 30 milliarder kroner.

Gratis barnehage og tannhelse

På utgiftssiden plusser Rødt på 44 milliarder kroner. Pengene vil partiet blant annet bruke til innfasing av gratis barnehage, i første omgang for 5-åringer, gratis skolemat i barneskolen, innfasing av gratis tannhelse, kutte egenandelen på helsetjenester, lavere billettpriser på kollektivtransport og fjerning av moms på norskprodusert frukt og grønt.

– Så langt har krisen forsterket Forskjells-Norge. Hundre tusener har gått ned i inntekt, mens mange av de aller rikeste har økt sine formuer. Denne utviklingen må vi snu sammen, sier Moxnes.

