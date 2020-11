Minister anklaget for plagiat – mister doktortittel

Freie Universität Berlin har gått gjennom Giffeys doktorgradsavhandling fra 2010, som handlet om politikken til EU-kommisjonen. Hun har tidligere uttalt at hun ville gå av dersom doktorgraden ble trukket tilbake, og universitetet ga i første omgang bare en advarsel.

I forrige uke uttalte universitetet at de ville vurdere den avgjørelsen på ny. Giffey ventes å stille som ordførerkandidat i Berlin for det sosialdemokratiske partiet SPD i 2021, og kunngjorde fredag at hun vil slutte å bruke doktortittelen for å hindre at saken ødelegger mer for familien, arbeidet hennes, og partiet.

Doktorgrader verdsettes særlig høyt i Tyskland, og flere politikere har fått karrierene sine ødelagt da det ble oppdaget juks. I 2011 gikk forsvarsminister Karl-Theodor zu Guttenberg av da det ble oppdaget at store deler av doktorgradsavhandlingen var plagiert. To år senere gikk utdanningsminister Annette Schavan av da universitetet trakk tilbake doktorgraden hennes.

(©NTB)