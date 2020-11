– Nå synes jeg vi er kommet et steg videre. Jeg håper vi skal greie å lande det i løpet av helgen. Det betyr at vi har fått innrømmelser som gjør at kompensasjonsordningen blir vesentlig styrket. Vi skal også få på plass gode ting for luftfarten. Men det står igjen noe, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Hun understreker samtidig at «ingenting er klart før alt er klart».

Frp krever blant annet at støtten til kriserammede bedrifter økes. De krever også at ordningen med lav moms videreføres, og at flypassasjeravgiften fjernes.

Både Listhaug og de andre politikerne som forhandler om krisepakken, virket lystige og optimistiske da de møtte pressen etter nok et møte fredag kveld.

– Godt humør det trenger man ikke å forhandle bort. Det kan man ha for alltid, forklarte Høyres Mudassar Kapur, som leder forhandlingene for regjeringspartiene.

Men han virket også oppriktig fornøyd med framgangen.

– Det har vært konstruktive samtaler. Det er egentlig bare å jobbe på og finne gode løsninger så fort som overhodet mulig, sier han.

Også Listhaug er opptatt av at det må komme en enighet om krisepakken fort, sånn at bedrifter som sliter, slipper å vente unødvendig lenge på avklaringer.

– Jeg vet det er mange som er utålmodige, sier hun til NTB.

Samtalene fortsetter utover helgen, og partene håper å være ferdige i hvert i løpet av søndagskvelden. Etter en eventuell enighet om en krisepakke, skal de forhandle videre om resten av statsbudsjettet for neste år. (©NTB)