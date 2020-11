Tusenvis av Trump-tilhengere samles i Washington

Trump har tidligere tvitret at han kanskje titter innom en av de planlagte demonstrasjonene. I tillegg til tre store demonstrasjoner under navnene «Stop the Steal,» «Million Maga March,» og «Women for America First,» har høyreradikale militser som Proud Boys også dukket opp i hovedstaden.

Store politistyrker har også møtt opp for å hindre at disse demonstrasjonene kolliderer med andre, store demonstrasjoner mot Trumps politikk utenfor høyesterettsbygningen.

Samtidig testet 184.514 personer positivt for coronaviruset i USA fredag, ifølge tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Universitetet oppdaterer tallene daglig, og USA har slått rekorder på nesten daglig basis de siste ukene. Tall fra Worldometer viser at landet også har passert 250.000 dødsfall med coronavirus, som første land i verden. Til sammen har USA omkring 11 millioner coronatilfeller, mer enn hvert femte i verden.

De siste sju dagene har det i gjennomsnitt vært 1.047 dødsfall med coronavirus daglig i USA. Andelen coronatester som er positive har de siste to ukene økt fra 6,4 prosent til 9,6, selv om det utføres flere tester enn før.

