Obama ber Trump innse tapet

– En president er en offentlig tjenestemann. Du har kontoret midlertidig, det er sånn det er bygget opp. Og når tiden din er ute, er det jobben din å sette landet først og tenke utover ditt ego og dine egne interesser og skuffelser, sier Obama i CBS-programmet «60 minutes».

– JEG VANT VALGET!, skrev Donald Trump i sedvanlig stil like før midnatt amerikansk østkysttid på Twitter.

Tidligere søndag kom Trump med noe som lignet en innrømmelse av at Joe Biden vant årets presidentvalget.

Trump trakk det derimot raskt tilbake og hevdet at Biden bare vant ifølge «fake news-mediene»

– Jeg innrømmer INGENTING! Vi har langt igjen. Dette var VALGFUSK! fulgte den sittende presidenten opp i en melding.

Trump truer med søksmål og mener at stemmerunden ikke har gått riktig for seg. Stemmene viser at Joe Biden vant valget.

Obama sier på TV-programmet at tiden er inne for at Trump skal erkjenne tapet.

– Absolutt. Jeg mener at tiden trolig var inne dagen etter valget, eller i alle fall to dager etter valget, sier Obama, som har null tro på at noe vil endre valget.

Obama, som hadde Biden som visepresident, er for tiden aktuell med ny biografi.

– Demokratiet vårt synes å være på randen av krise, en krise som har grobunn i en fundamental konkurranse mellom to motstridende visjoner av hva Amerika er og hva det burde bli, skriver 59-åringen i et utdrag som ble delt i magasinet The Atlantic torsdag.