Clinton kritiserer Trumps krisepakke

I 2016 vant Donald Trump presidentvalget i USA mot Hillary Clinton. Denne høsten fikk Demokratene revansje ved Joe Bidens seier.

Mange investorer følger med på om det vil komme nye krisepakker til økonomien i USA som følge av coronaviruset. Hillary Clinton sier til Bloomberg at hun ikke er imponert over støttepakkene som har kommet til nå. Hun mener de ikke har hjulpet de som trenger dem mest.

– Støttepakkene må virkelig nå disse personene. Enten de ansatte eller små selskapene, som trenger støtten mest, sier Clinton til Bloomberg.

Videre sier Clinton at hun venter at Biden vil sørge for dette raskt.