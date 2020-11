Iran vil oppfylle sine atomforpliktelser om sanksjonene oppheves

Iran kan vende tilbake til sine forpliktelser automatisk, uten at det er behov for forhandlinger eller noen forhold som må bli innfridd, fastslår landets utenriksminister Mohammad Javad Zarif i et intervju med den statsstyrte avisen Iran.

Den allerede flere tiår lange konflikten mellom USA og Iran tilspisset seg ytterligere i 2018 da president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen og gjeninnførte knallharde sanksjoner.

Mens Trump har kjørt en hard linje mot Iran, har Biden åpnet for å søke diplomatiske løsninger.

