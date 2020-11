Trump-ansatte strekker ut en hånd til Biden – i skjul

En håndfull ansatte og tidligere ansatte har i ren frustrasjon over at Donald Trump nekter å erkjenne valgnederlaget, tatt saken i egne hender. De har opprettet kontakt med Biden-leiren, for å sikre en god maktoverføring, ifølge CNN.

– Det er ikke noe vi ville ha fått problemer for. Det er bare et tilbud om å hjelpe til. De vet hva vi mener, og hva vi kan og ikke kan si og gjøre, sier en Trump-ansatt til CNN.

Biden-leiren bekrefter at de er blitt kontaktet, men understreker at en overgangsperiode er avhengig av mer enn kontakt under bordet.

(©NTB)