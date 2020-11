Budsjettkrise henger over EU-toppmøte om pandemien

Det tre timer lange videomøtet går inn i en rekke toppmøte om håndteringen av pandemien. Denne gangen er det ventet å handle mest om testing, vaksinestrategi og hva som skal til for at man igjen kan begynne å lette på restriksjonene.

Men bare for noen dager siden fikk EU en budsjettkrise i fanget. Ungarn og Polen la ned veto mot langtidsbudsjettet – som skal begynne å løpe fra nyttår – og den tilhørende gjenreisingspakken som skal få fart på økonomien etter coronakrisen. De to landene er misfornøyde med en klausul om at utbetalinger fra budsjettet kan holdes tilbake til land som ikke resiterer rettsstaten.

Vetoet gjør at budsjettet blir tatt opp på torsdagens kveldsmøte, men det er ingen som tror på noen umiddelbar løsning. Ungarn og Polen står på sitt, mens de øvrige landene nekter å gi opp rettsstatsklausulen.

Selv om budsjettet må vedtas enstemmig, stopper ikke EU helt opp dersom det ikke blir vedtatt. Blant annet sørger en nødmekanisme for at det forrige budsjettet kan videreføres for en måned av gangen. Det er det likevel ingen som ønsker. I tillegg er det flere land som har stort behov for penger fra gjenreisingsfondet på rundt 8.000 milliarder kroner.

