SV peker på Støre som statsminister

SIER DET HØYT: For første gang sier SV-leder Audun Lysbakken det høyt: Han foretrekker Jonas Gahr Støre (Ap) fremfor Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som statsminister i en rødgrønn regjering.

– La meg nå svare på et spørsmål jeg har fått ufattelig mange ganger i det siste, nemlig hvem SV peker på som statsministerkandidat. For det svaret er egentlig helt selvsagt. Det er den som til enhver tid er villig til å stå for en rødgrønn regjering, en regjering som vil støtte seg på venstresiden i norsk politikk og ikke høyresiden, sa SV-leder Audun Lysbakken da han lørdag talte til partiets landsstyre.

Da gjorde han det klart at SV stiller seg bak Støre som statsminister, trass i at Senterpartiet puster Ap i nakken. Grunnen er ifølge Lysbakken at Sp går til valg på en Ap-Sp-regjering, uten SV.

– Jeg er enig med Trygve Slagsvold Vedum i mye, men: Så lenge Trygve Slagsvold Vedum peker på en sentrumsregjering, og SV vil ha en rødgrønn regjering, kan jo ikke SV peke på Trygve, sa Lysbakken, som mener at en Ap-Sp-regjering mer er en sentrumsregjering enn et rødgrønt prosjekt.

Men samtidig åpner han døren på gløtt dersom Sp skulle endre standpunkt på hva som er deres foretrukne regjeringsalternativ.

– Vi vil ganske enkelt peke på den som i september 2021 står klar til å lede en rødgrønn regjering, og som vil velge det fremfor en sentrumsregjering. Vi skal ha en regjering trygt forankret på venstresiden, en regjering med minst ett sterkt miljøparti. Derfor støtter vi ikke noen statsministerkandidater som ikke går inn for et sånt prosjekt, slo Lysbakken fast.