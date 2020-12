EU-topp advarer mot å lette på coronatiltak for tidlig

EN TREDJE BØLGE? «Åpne eller dø» sto det på et banner da butikk- og restauranteiere demonstrerte i franske Lyon nylig. Lørdag får butikkene åpne igjen, men EU-topp Ursula von der Leyen advarer mot å åpne for raskt og risikere en ny smittebølge. Foto: AP

– Vi må lære fra i sommer og unngå å gjenta feilene med å åpne opp for raskt, sier von der Leyen onsdag.

I førjulstiden har enkelte land begynt å lette på tiltak som er innført for å bekjempe pandemien, inkludert krav om at folk holder seg hjemme.

– Hvis vi åpner opp for mye for raskt, risikerer vi en tredje bølge etter jul. For flere uker siden sa vi at denne julen blir annerledes. Og ja, den blir stillere, sier EU-kommisjonens leder.

Frankrikes president Emmanuel Macron sa tirsdag kveld at butikker kunne åpne lørdag og at kravet om å holde seg inne blir erstattet av et portforbud om natten fra 15. desember.

De 16 tyske delstatene er enige om mindre inngripende tiltak for resten av desember enn det som først var foreslått. fra lille julaften til første nyttårsdag er det lov å samles i grupper på opptil ti personer. Fram til det er grensen fem personer.

I den siste oppdateringen fra EUs smittevernbyrå (ECDC) beskrives situasjonen i de fleste landene – inkludert Frankrike og Tyskland – som «svært bekymringsfull».

(©NTB)