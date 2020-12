Frankrike innfører digitalskatt

Frankrike mener selskapene ikke betaler nok skatt i landene der inntektene genereres.

– Selskapene det gjelder, er blitt varslet, sier en representant for det franske finansdepartementet.

Den nye skatten kan utløse straffetoll fra USA på franske varer, inkludert ost, champagne og luksusvarer. President Donald Trump har gått hardt ut mot de franske planene og mener skatten er urettferdig innrettet mot selskaper som Google, Amazon, Facebook og Apple.

Utsatte innkreving

Emmanuel Macrons regjeringen fikk i fjor vedtatt en skatt på 3 prosent av overskuddet til selskaper som legger til rette for nettsalg for tredjeparter, det vil si operatører som Amazon Marketplace. I tillegg skal inntekter fra digital markedsføring og salg av persondata skattlegges på samme måte. I 2019 ble skatten på totalt 350 millioner euro – rundt 3,7 milliarder kroner – og denne skatteinngangen er ventet å øke jevnt i årene som kommer.

Samtidig ble Frankrike enig med USA om å utsette innkrevingen av skatten mens man ventet på en internasjonal løsning i regi av OECD. Arbeidet med en internasjonal avtale har gått trått, og i juni avbrøt USA samtalene. Nå ser det altså ut til at franskmennene har mistet tålmodigheten.

Flere EU land er under sterkt press fra opinionen for å sørge for at store multinasjonale selskaper betaler mer skatt av inntektene de har i hvert land.

Innenfor EU kan selskapene velge å skatte av overskuddet fra virksomheten i hele unionen i ett land. Av skattehensyn velger de ofte Nederland.

Netthandel vinner på pandemi

Storbritannia, Spania, Italia og andre europeiske land har også varslet planer om digitalskatt som skal sikre dem en andel av teknologiselskapenes profitt. Også EU har sagt at de vil innføre en digitalskatt dersom OECD ikke kommer fram til en ordning.

Under pandemien har netthandelen vokst kraftig. Parallelt øker presset om at myndighetene må innta en tøffere holdning, ikke minst for å bidra til å betale for redningspakkene for bedrifter som må stenge på grunn av koronarestriksjoner.

Frankrike har gått i bresjen for å få til et kompromiss i USA. Onsdagens kunngjøring kan derfor også leses som et håp om at Joe Bidens kommende regjering vil være mer innstilt på å lande en global avtale.

Flykrangel

I tillegg til kampen om en andel av de digitale inntektene, pågår det flere handelskonflikter på tvers av Atlanteren der kostnadene raskt kommer opp i titalls milliarder. I fjor innførte Trump-administrasjonen 25 prosent skatt på en rekke varer som gjengjeldelse for europeisk subsidiering av flyprodusenten Airbus.

Denne måneden svarte EU med toll mot amerikanske varer etter at Verdens handelsorganisasjon fastslo at USA hadde gitt ulovlig statsstøtte til Airbus' hovedkonkurrent, Boeing.

(©NTB)