EU-topp tror ikke på stor frihandelsavtale med USA

Forhandlingene om det transatlantiske partnerskapet TTIP ble lagt på is da Trump ble valgt til president i USA. Selv om Trump er på vei ut av Det hvite hus, sier visepresident Valdis Dombrovskis til Euractiv at de ikke planlegger å gjenoppta forhandlingene.

– Det var mye motstand mot TTIP i USA og EU. Vi ser ikke at det er en farbar vei å gå tilbake til samme omfattende forhandlinger om en frihandelsavtale med USA. Da vil de samme problemene komme til overflaten igjen, sier mannen som har det overordnede ansvaret for handel i EU-kommisjonen.

– Men vi ser på områder der vi kan inngå mindre avtaler for å legge til rette for varehandel. Vi er klare til å se på mer liberalisering for andre varer enn landbruksvarer, dersom USA er interessert, sier han.

USA og EU er for tiden inne i en handelskonflikt der begge har innført straffetoll som svar på ulovlige subsidier til flyprodusentene Boeing og Airbus. Dombrovskis vil ikke si om det har kommet signaler om en løsning fra folkene rundt påtroppende president Joe Biden.

– Vi forhandler nå med dagens administrasjon. Men på generelt grunnlag forventer vi mer engasjement i multilaterale samarbeid og en ny start i det transatlantiske forholdet, sier visepresidenten.

