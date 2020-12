– Viktig at avgifter kuttes så det monner

IKKE FORNØYD: FrP og Siv Jensen krever større avgiftskutt for å inngå budsjettavtale med regjeringen.

IKKE FORNØYD: FrP og Siv Jensen krever større avgiftskutt for å inngå budsjettavtale med regjeringen. Foto: NTB

– Det er bevegelse, men det er fortsatt stor avstand, sa Jensen etter et forhandlingsmøte torsdag.

– Det er viktig for oss at reduksjonene i avgifter på typiske grensehandelsutsatte varer blir store nok til at det monner og har effekt, sa hun.

Møtet mellom Jensen og partilederne Erna Solberg (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Guri Melby (V) startet klokken 10 og ble avsluttet like over klokken 11.30.

Brus og sjokolade

Jensen bruker nå mye tid på å beskrive positive konsekvenser av dype avgiftskutt, nemlig flere norske arbeidsplasser.

– Hele varehandelen der ute, NHO og Virke ser jo hva dette kan bety. Vår vurdering er at det heller ikke betyr noen store tap for statskassen. Hvis flere handler i norske butikker i en normalsituasjon, er det bra.

Men dype avgiftskutt på varer som ikke-alkoholholdige drikkevarer, sjokolade, øl og vin koster dyrt. Å komme ned på svensk nivå for øl og vin koster statskassen 5,75 milliarder kroner. Å kutte avgiftsnivået på snus til svensk nivå koster 1 milliard.

Samtidig kolliderer Frps krav om avgiftskutt på alkohol med KrFs grunnholdning om at disse avgiftene snarere bør økes enn kuttes.

Asfalt og rassikring



Siv Jensen har de siste dagene stadig tatt opp veivedlikehold i form av asfaltering og rassikring som en sentral sak. Målet er å holde entreprenører og bedrifter i arbeid.

– Vi får slått flere fluer i en smekk hvis vi sørger for at de får oppdrag, sier Frp-lederen.

Etter det NTB forstår, vil det være enklere for Frp å få regjeringen med på avgiftskutt og andre grep som kan lanseres som koronatiltak, enn politiske innrømmelser som går på tvers av Granavolden-plattformen.

Den ble forhandlet fram av de fire borgerlige partiene for halvannet år siden, men Frp vil ikke lenger forholde seg til plattformen etter regjeringsexiten i januar.

Kvoteflyktninger

Kvoteflyktninger regnes som den hardeste nøtten i forhandlingene. Regjeringen vil ta imot 3.000 kvoteflyktninger i 2021, mens Frps utgangspunkt er null.

Men regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at det ikke vil være mulig å fylle kvoten i 2020 på grunn av pandemien. Også neste år er det høyst usikkert hvor mange som kan hentes til Norge.

– Hvorfor har det vært så viktig for Frp å få kuttet antall kvoteflyktninger som kommer til Norge, i en situasjon hvor det kommer svært få?



– Det som er viktig for Frp, er å ha en såpass stram asyl- og innvandringspolitikk at vi har kontroll på hvem som kommer til Norge, og at det ikke uten videre skal være enkelt å få opphold i Norge heller, sier Jensen.

– Blir ikke ferdig

Frp skal forankre en eventuell avtale i sin stortingsgruppe og muligens også landsstyret. Begge organene er bedt om å holde seg i beredskap for å kunne samles digitalt på kort varsel, etter det NTB forstår.

Stortingets finanskomité avgir sin innstilling om neste års statsbudsjett fredag.

– Vi har ikke dårlig tid. Vi kommer ikke til å bli ferdige innen den fristen, hvis vi blir ferdig. Det er fortsatt stor avstand, sier Jensen.

Forhandlingene kan dermed rulle videre gjennom helgen, fram mot finansdebatten 3. desember. En eventuell avtale kan da legges fram i salen før debatten.

