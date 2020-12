– I dag kommer jeg med et nødrop fra Oslo rådhus

NØDROP: Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen vil ha egen tiltakspakke for næringslivet i byen.

NØDROP: Oslo kommune og byrådsleder Raymond Johansen vil ha egen tiltakspakke for næringslivet i byen. Foto: NTB

– Mange av Oslos hjørnestensbedrifter står i fare for å forsvinne. Derfor kommer jeg i dag med et nødrop fra Oslo rådhus. Vi tenger en egen tiltakspakke for Oslo, spesielt innrettet mot reiseliv og uteliv, og spesielt inn mot områdene med høyest ledighet, sier Johansen.

Byrådslederen sier det er ekstremt viktig at kompensasjonsordninger treffer dem som er hardest rammet, og at de sikrer at konkursutsatte bedrifter overlever.

Han viser også til det han kaller en tankevekkende aksjon som ble gjennomført på Grünerløkka tidligere i uka. Der ble det hengt opp en rekke plakater om at store kjeder kan komme til å åpne der det i dag er uavhengige butikker og spisesteder.

– Jeg håper at regjeringen svarer på vårt nødrop og gir en overlevelsesgaranti til bedrifter som var lønnsomme før pandemien.

Ønsker seg lave smittetall til jul

Byrådslederen fortalte videre at han mest av alt ønsker seg lave smittetall til jul, et ønske han trolig deler med de aller fleste av Oslos innbyggere. Og Johansen var klar på at den eneste måten vi kan få oppfylt dette juleønsket på, er ved å fortsette å være veldig nøye.

– Vi må fortsette å unngå sosial kontakt, vi må holde oss hjemme, holde ut og holde oss her i Norge. Jeg vil på det sterkeste anbefale folk som kan, om å unngå utenlandsreiser i jula, sa Johansen og fortsatte:

– Nå er ikke tiden for å reise til verken Frankrike, Spania, Somalia eller Pakistan.

Byrådslederen minnet om at vi etter sommerferien så en eksplosjon i smitte i Oslo, som skyldtes smitte fra utlandet.

– Vi må for all del unngå at vi får det samme etter juleferien, sa Johansen.

På pressekonferansen opplyste han også at Oslo kommune viderefører de strenge tiltakene med sosial nedstenging frem til 14. desember.