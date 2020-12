Sjefforhandleren havnet i karantene etter at en av forhandlerne hans testet positivt for korona. Fredag skriver han på Twitter at han har fullført karantenen i tråd med belgiske regler.

Samme kveld reiser han til London for å fortsette forhandlingene med britene. Det er ventet at partene møtes ansikt til ansikt for nye samtaler lørdag.

– Jeg skal orientere medlemslandene og EU-parlamentet i dag. De samme avgjørende forskjellene vedvarer, skriver han.

Fiskeri, konkurranseregler og håndheving av avtalen er de viktigste og vanskeligste punktene som står i veien for en enighet. Det er litt over en måned til overgangsperioden etter brexit er over.

(©NTB)