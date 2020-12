Økonom: – Kina er mer urolige for Biden enn for Trump

BEKYMRET: Den britiske økonomen Jim O’Neill tror Kina er mer bekymret for Biden enn Trump.

BEKYMRET: Den britiske økonomen Jim O’Neill tror Kina er mer bekymret for Biden enn Trump. Foto: Bloomberg

Joe Biden som president vil utgjøre et større problem for kinesiske myndigheter enn de fire siste årene under Donald Trump. Det mener den britiske økonomen Jim O’Neill.

Trump har taklet forholdet til Kina ved å innføre tariffer på varer fra Beijing, startet en handelskrig og gikk ofte til Twitter for å rakke ned på Kinas handelspraksis.

Den europeiske modellen har handlet om å gjøre forhandlinger gjennom tradisjonelle insitusjoner som G-20 og World Trade Organization (WTO).

Biden vil mest sannsynlig også benytte slike fremgangsmåter, som kan bety flere konkrete handlinger når det gjelder Kina.

– Det er mitt inntrykk at kineserne er mer urolige for Biden-administrasjonen enn Trump-administrasjonen. De har større filosofiske overbevisninger, sier O’Neill til CNBC.

Økonomen tror Biden vil følge den europeiske modellen og benytte internasjonale fora som WHO, WTO, G-20, verdensbanken og så videre, istedenfor Trumps mer bombastiske metoder.

Tidligere denne uken ringte den kinesiske president Xi Jinping til Biden for å gratulere ham med presidentskapet.

Ifølge rapporter sa Xi at han håpet landene kunne fortsette med «ikke konflikt, ikke-konfronterende og gjensidig respekt» når det er snakk om forskjellene landene imellom.

Like før valget gikk av stabelen i USA gikk Beijing ut og sa at landet skal kutte karbonutslipp til null innen 2060.



– På en finurlig måte tvinger allerede den nye presidenten Kina til å tenke litt annerledes, sier O’Neill om påvirkningen valget har på Kina.