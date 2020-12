Kollaps mellom Australia og Kina

Forholdet landene imellom blir verre nærmest uke for uke, men det hele begynte i april. Da sluttet Australia seg til USAs krav om en grundig etterforskning av hvordan coronaviruset gikk fra å være en lokal epidemi i den kinesiske byen Wuhan til en global pandemi.

Kinas ambassadør, Cheng Jingye, raste mot Australia, og advarte mot at kravene kunne føre til at kinesiske forbrukere boikottet australsk vin eller feriereiser til Australia.

Det ble ikke noen umiddelbar forbrukerboikott, men noen uker senere stanset Beijing handel med fire store australske storfekjøttprodusenter. Umiddelbart hevdet begge parter at det var tekniske årsaker til stansen, men noen uker senere kom det også såkalte antidumpingtiltak mot australsk byggkorn.

Antidumpingtiltak innføres når en stat mistenker at et produkt blir solgt under markedspris. Kort tid etter det kom det flere grep som rettet seg mot australsk vin.

Spionasjeanklager

Landene er også i konflikt rundt to australske statsborgere som er i kinesisk varetekt: forfatteren Yang Jun og journalisten Cheng Lai. Førstnevnte ble pågrepet i januar 2019 for spionasje, noe han benekter. Australias utenriksminister har kalt Kinas behandling av Yang uakseptabel.

Cheng er nyhetsanker for Kinas engelskspråklige statskringkaster. Hun har vært i kinesisk varetekt siden august, men australske diplomater har ikke fått noen forklaring på hvorfor.

Ytterligere to australske journalister måtte rømme fra Kina i september, etter at politiet prøvde å ta dem inn til avhør. Beijing anklager på sin side Australia for å ransake kinesiske journalisters hjem.

Denne måneden kom kinesiske myndigheter med en lengre liste over klager mot Australia. En kinesisk embedsmann uttalte gjentatte ganger til mediene:

– Om du gjør Kina til fiende, vil Kina være fiende.

Blant annet er Kina misfornøyd med Australias forbud mot at kinesiske Huawei skal delta i utbyggingen av landets 5G-nett. Dokumentet hevder også at Canberra «på uryddig vis» legger seg opp i Kinas indre anliggender.

Hongkong

Mandag gikk Australias statsminister Scott Morrison hardt ut mot kinesisk press og tilbakeviste anklagen om at Australia er USAs marionett.

– Dette svekker forholdet mellom våre to land uten grunn, sa statsministeren.

Australia er blant de vestlige landene – de såkalte «fem øynene» – som anklager Kina for å bryte sine juridisk bindende forpliktelser i Hongkong, etter at landet i juli innførte en streng sikkerhetslov i byen.

USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand kritiserte Kina tidligere i november etter at de kastet ut fire demokrativennlige politikere fra Hongkongs lovgivende forsamling. Kort tid etter valgte de 15 siste demokrativennlige politikerne å trekke seg.