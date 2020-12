Her kommer gassen fra Kårstø til okkuperte Vest-Sahara

53 norske organisasjoner ber utenriksminister Ine Eriksen Søreide stanse eksporten av norsk gass til de okkuperte områdene i Vest-Sahara.

Det har brutt ut nye krigshandlinger i Vest-Sahara, et territorium som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Vest-Saharas folk er lovet en folkeavstemning som aldri er blitt holdt.

Om en måned inntar Norge et av setene i FNs Sikkerhetsråd, og et tverrpolitisk og samlet norsk sivilsamfunn ber nå utenriksminister Ine Eriksen Søreide om å bruke de kommende to årene til å forsvare rettighetene til Vest-Saharas folk, saharawiene.

«Dårlig politisk gangsyn»



Organisasjonene ber også om å få en stans på eksporten av norsk gass til de okkuperte områdene.

BLANT UNDERSKRIVERNE: Fellesforbundets forbundsleder Jørn Eggum er en av de 53 som står bak brevet til utenriksministeren. Foto: NTB

Tirsdag denne uken anløp et gasstankskip tilhørende Singapore-rederiet Epic Gas, som kontrolleres av BW Group og Andreas Sohmen-Pao, de okkuperte områdene med gass fra Kårstø i Rogaland. «Epic Manhattan» klappet da til kai etter å ha ligget fem døgn utenfor El Aaiun.

Det er tredje gang i år at et fartøy har forlatt Norge med gass til marokkanske interesser i territoriet.

– Jeg er litt sjokkert over at det finnes selskaper som tydeligvis ikke tar konflikten eller norske politiske ønsker om å ikke bidra inn i konflikten på alvor, sier stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) til NRK. Hun kaller engasjementet «dårlig politisk gangsyn».

ENDRET KURS OG HAVN: Gasstankeren «Epic Manhattan» ved kai i Vest-Sahara tirsdag etter at skipet først hadde opplyst at lasten fra Kårstø skulle losses i Markokko. Foto: Støttekomiteen for Vest-Sahara

Bred oppslutning

Blant underskriverne av brevet er lederne til alle ni ungdomspartier, organisasjoner i fagbevegelsen, menneskerettighetsmiljøet, kirken, bistand og øvrig norsk sivilsamfunn.

Utenriksministeren bes om aktivt å forsvare selvbestemmelsesretten og menneskerettighetene til det saharawiske folk.

«Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like fremoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet», skriver organisasjonene.