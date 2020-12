Pandemi, demokrati og handel viktig når EU vil ha en ny start med USA

EU-kommisjonen sier valget av Joe Biden og Kamala Harris i USA, kombinert med et tydeligere og sterkere EU og en ny geopolitisk og økonomisk realitet er en mulighet til fornying som kommer en gang per generasjon.

– Vi tar initiativ til å skape et nytt transatlantisk forhold for dagens globale landskap, et forhold basert på felles verdier og historie og felles interesser: å skape en sterkere, mer fredelig og mer velstående verden, sier kommisjonens leder, Ursula von der Leyen.

Helse, handel og klima

EU vil jobbe sammen med amerikanerne for å skape globale endringer på en rekke plan, blant annet helse. I tillegg til den pågående koronakrisen, tar unionen til orde for reform og styrking av Verdens helseorganisasjon (WHO).

De vil også jobbe sammen med USA for reform av Verdens handelsorganisasjon (WTO) og opprette et felles amerikansk-europeisk råd for handel og teknologi. EU vil ha dialog om de store digitale plattformenes ansvar og finne globale regler for skattlegging og mot konkurransevridning i den digitale økonomien.

På klimafronten vil EU ha en felles forpliktelse om klimanøytralitet innen 2050 og felles innsats mot karbonlekkasje i internasjonal handel. De vil også ha et felles rammeverk for bærekraftig finansiering. I kampen mot avskoging og for å beskytte havene, vil EU at de sammen med USA skal innta en lederrolle.

– Når det transatlantiske partnerskapet er sterkt, blir både EU og USA sterkere. Det er på tide å finne sammen igjen, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Toppmøter

Kommisjonen sier den er innstilt på å delta fullt ut på et toppmøte for demokrati foreslått av USAs påtroppende president, og de vil jobbe sammen for regional og global stabilitet.

Planen er sendt over til EU-rådet. Blir den godkjent der, foreslår kommisjonen at den lanseres på et felles toppmøte mellom EU og USA i løpet av første halvår 2021.

EU har allerede invitert Biden til to toppmøter neste år, et virtuelt og et fysisk, skrev Euractiv tidligere denne uken.

