– Jeg er ikke i tvil om at Norge og mange andre land kunne reagert litt raskere. Det kom utbrudd fra Italia og Østerrike. Allerede før dette, så vi at viruset hadde spredd seg i betydelig omfang. Det gikk litt tregere enn det kunne gjort, sier Gro Harlem Brundtland på NRK-programmet "Torp".

Brundtland sier hun totalt sett mener norske myndigheter har løst coronakrisen godt, men tror det hadde vært mulig å reagere kraftigere noen dager eller en uke tidligere.

12. mars hadde Norge 621 registrerte tilfeller av coronaviruset. Denne dagen stengte Erna Solberg ned Norge.

Brundtland støtter de harde tiltakene som etter hvert kom, som for eksempel hytteforbudet fordi man visste for lite om sykdommen da.

– Jeg tror norske myndigheter tok det alvorlig og fulgte med. Men i ettertid, kan man tenke at hver dag og hver uke teller. Likevel er min hovedvurdering at norske myndigheter har gjort det bra, og hatt et samarbeid over partigrenser, og mellom Stortinget og regjering. Det gir trygghet, sier Brundtland.

Hun peker på USA som motsatt eksempel, hvor folk ikke har tillit til myndighetene og situasjonen har vært ute av kontroll.

– Det er bra vi er et land med godt samarbeid og respekt mellom ulike myndigheter. Og det ser folk, sier Brundtland.

Den tidligere statsministeren sier hun til ta vaksinen mot coronaviruset umiddelbart, når vaksinen blir godkjent. 81-åringen legger til at hun har vært redd for sykdommen grunnet alderen hennes.