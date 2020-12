FORY: Ap-representant vil forby aksjespekulasjon for stortingsrepresentanter.

FORY: Ap-representant vil forby aksjespekulasjon for stortingsrepresentanter. Foto: NTB

Solveig Horne (Frp) kjøpte i høst 2.000 aksjer i Norwegian for 1.100 kroner. Det skjedde samtidig med at partiene på Stortinget diskuterte om staten skal gå inn og redde det kriserammede flyselskapet fra konkurs.

– Jeg tenkte vel at jeg kunne være litt vågal. Det er ikke en kjempestor pott, sier Horne til Aftenposten/E24. Hun sier hun tenkte på habiliteten, men avviser at hun har innsideinformasjon.

Eigil Knutsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, sier han mener det er feil at representanter kan bedrive aksjespekulasjon. Han tror likevel ikke folkevalgte lar egen vinning styre utformingen av en redningspakke for enkeltselskap.

– Men det svekker troverdigheten at det finnes økonomiske koblinger, sier han.

Han mener representanter bør klare seg med å eie aksjer via fond.

– Vi må få en slutt på at stortingsrepresentanter har kjøp og salg av enkeltaksjer som hobby. Det er en risiko for at det kan påvirke beslutningene i nasjonalforsamlingen, og den risikoen må elimineres, sier han.

(©NTB)