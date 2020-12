Truer med å kaste byrådet i Oslo

– Fylkesstyret og bystyregruppen vår skal mandag ta stilling til om vi skal sette hardt mot hardt mot byrådet i spørsmålet om å rekommunalisere busstjenestene i Oslo, sier Siavash Mobasheri til VG.

Bystyret i Oslo skal stemme over byrådets budsjettforslag onsdag i neste uke.

Oslobyrådet består av Ap, MDG og SV, og har 27 av 59 plasser i bystyret. Rødt sitter på vippen med sine fire representanter.

– Det betyr at byrådet i dag ikke har flertall for budsjettet sitt. Selv mener jeg dette er en så viktig prinsipiell og politisk sak at vi må sette hardt mot hardt. Men det er ulike holdninger til det i Rødt, så avklaringen vil ikke komme før partibehandlingen mandag, sier Mobasheri.

Han mener busstilbudet vil bli billigere og bedre, og at de ansatte vil få bedre arbeids- og lønnsvilkår med kommunalt eierskap.

Oslo Ap-leder Frode Jacobsen, som leder forhandlingene med Rødt, sier at kommunen allerede driver det meste av kollektivtransporten.

– Jeg ser ikke noen grunn til å snu opp ned på noe som fungerer bra, sier Jacobsen.

