Obamas trøye solgt for 1,7 mill.

Basketballtrøyen til USAs forrige president, Barack Obama, ble i helgen solgt på en auksjon for 192.000 dollar. Trøyen, som Obama skal ha brukt da han spilte på Punahou Schools basketballag, skal ha blitt solgt over en nettauksjon, melder CNN.

Summen på 192.000 dollar, rundt 1,7 millioner kroner, er visstnok det høyeste budet noensinne som er lagt inn på en trøye fra en videregående skole. For ett år siden ble LeBron James' basketballtrøye fra videregående skole solgt for 187.500 dollar.

FORTSATT PÅ TOPP: Michael Jordan. Foto: Dreamstime

Rekorder for fall

Det er også blitt rapportert inn rekordbud da Colin Kaepernicks nybegynnertrøye for San Francisco 49-ers gikk for 128.000 dollar. Ifølge The Hill er budet visstnok er det høyeste som er blitt lagt inn på en NFL-trøye i historien. Colin Kaepernick var den første som startet å knele under nasjonalsangen, som en protest mot det amerikanske politiets behandling av svarte i landet.

Basketballegenden Michael Jordans trøye, som han hadde på seg under pressekonferansen da han signerte for Chicago Bulls i 1984, gikk for 320.000 dollar. Som skal være det høyeste budet på en Jordan-trøye noensinne.