De rødgrønne vil utrede fem nye anlegg for CO2-fangst

SVs Lars Haltbrekken er én av stortingspolitikerne som nå går inn for utredning av såkalt CCS ved fem avfallsforbrenningsanlegg i Norge.

De fire partiene oppfordrer nå regjeringen til å utrede hvordan CO2-fangst kan realiseres ved alle de fem avfallsforbrenningsanleggene.

– Karbonfangst og -lagring er helt avgjørende i kampen mot klimakrisen. Det er i dag store utslipp fra forbrenningsanlegg i Norge. Derfor vil vi sette i gang arbeid for å fjerne disse utslippene, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Spille større rolle

Senterpartiets Ole André Myhrvold mener avfall bare er ett av flere områder der fangst og lagring av CO2 kan få en større rolle.

– En videre satsing på fangst og lagring av karbon også ved andre prosjekter vil være en styrke for norsk teknologi- og industrisatsing, sier Myhrvold.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide legger til at han er glad for at de rødgrønne – inkludert partiene som ifølge ham forhåpentligvis vil danne regjering etter valget i 2021 – er enige i saken.

– Halvhjertet

MDGs partileder og eneste stortingsrepresentant Une Bastholm tror fangst og lagring av CO2 kan gi mange jobber og bli en teknologi Norge kan eksportere.

– Derfor er det skuffende at regjeringens innsats er så halvhjertet, sier hun.

Men hva regjeringen vil gå inn for, er fortsatt ikke kjent. En omfattende klimaplan er ventet fra regjeringen om kort tid.

