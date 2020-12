De målrettede tiltakene skal også åpne for gjensidig tilgang til fiskerifarvann, i tillegg til å ivareta sikkerheten for vei- og flyforbindelser. De er ment å gjelde fram til en eventuell avtale med britene trer i kraft. Dersom partene ikke blir enige om en avtale, er det meningen at tiltakene opphører etter en viss periode.

Samtidig understreker kommisjonen at den vil gjøre sitt ytterste for å oppnå en avtale.

– Forhandlingene pågår fortsatt. Men ettersom overgangsperiodens slutt er svært nær, er det ingen garanti for at en eventuell avtale kan tre i kraft i tide. Vi har et ansvar for å være forberedt på alle mulige utfall, sier kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Onsdag møtte hun Storbritannias statsminister Boris Johnson i Brussel. Selv om avstanden fortsatt er stor på viktige områder, ble de enige om å prøve å få til en avtale i løpet av helgen.

