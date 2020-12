– Bare en tomme unna enighet

– Vi er svært, svært nær å komme til en god enighet for et enhetlig EU, sier Viktor Orbán på vei inn til det han betegner som et viktig toppmøte.

– I dag kjemper vi for å samle kontinentet, sier han.

Samtidig er det Orban som i stor grad har truet samholdet den siste tiden. Ungarn og Polen la ned veto mot langtidsbudsjettet og gjenreisingspakken som skal få økonomien på fote etter pandemien.

Landene gikk imot en klausul om at utbedringene fra EU-budsjettet kan bli stanset dersom et land bryter rettsstatens prinsipper. Et tysk forslag til uttalelse har fått landene på gli igjen. Den skal presisere at det ikke skal tas noen beslutning om å holde tilbake midler før EU-domstolen har vurdert eventuelle saker.

På vei inn til toppmøtet advarer Polens statsminister Mateusz Morawiecki mot «vilkårlige og politiske beslutninger» om rettsstatsklausulen. Han understreker at det er viktig å få budsjettet på plass, men at det er nødvendig med «sikre juridiske løsninger», skriver Politico.

En budsjettenighet vil være et sterkt signal, sier både EU-president Charles Michel og Tysklands statsminister, Angela Merkel, på vei inn til møtet. Det nye budsjettet skal gjelde fra årsskiftet.

