Nye krav til åpenhet rundt lederlønn

ÅPENHET: Åpenhet om selskapers lederlønnspolitikk er viktig for aksjonærenes reelle innflytelse over lønnspolitikken og lønnsnivået i selskapet, mener næringsminister Iselin Nybø. Foto: NTB

Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Åpenhet om selskapers lederlønnspolitikk er viktig for aksjonærenes reelle innflytelse over lønnspolitikken og lønnsnivået i selskapet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regelendringene kommer som følge av et stortingsvedtak i desember 2019, som igjen er basert på et EU-direktiv. Forslaget utvidet reglene om retningslinjer for lønnspolitikken i børsnoterte allmennaksjeselskaper (ASA), mens unoterte ASA fikk opphevet sine regler.

Selskapene skal ha mulighet til å vedta nye retningslinjer på ordinær generalforsamling til våren, eller ekstraordinær generalforsamling innen 1. oktober.

