Statsministeren varsler smitteverntiltak fram til påske

Under statsministerens oppsummerende pressekonferanse onsdag ba Erna Solberg folk om å være forberedt på at smitteverntiltakene i Norge vil vare fram til påske. At mange planlegger for en tilnærmet normal sommer som før coronapandemien, mener hun er riktig, men advarer likevel mot overoptimisme.

– Jeg synes det er fint at folk planlegger, men man må være forberedt på at sommeren 2021 ikke blir helt som sommeren 2019, sier Solberg.

Hun peker blant annet på at produksjonen av vaksiner ser ut til å bli litt forsinket i forhold til det en først hadde planlagt for.

