Russlands utenriksminister avfeier medvirkning til Navalnyj-forgiftning

NJET: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser at Russland sto bak forgiftningen av Aleksej Navalnyj. Onsdag var han på besøk i Kroatia. Foto: AP

Han hadde heller ikke noe til overs for påstander om at russiske sikkerhetsstyrker kan ha satt det hele i scene og utført selve forgiftningen.

Lavrov sa at den russiske regjeringen er vant til at vestlige land retter beskyldninger mot Russland i mediene.

– Det er fornøyelig å lese disse nyhetene, men måten de blir presentert på, viser bare at våre vestlige partnere mangler etiske normer og kunnskap om normalt diplomatisk arbeid, sa utenriksministeren.

Lavrovs uttalelser falt under et besøk til Kroatias hovedstad Zagreb, der han møtte sin kroatiske kollega.

Navalnyj ble alvorlig syk på en innenriksflyging i Russland 20. august. Han falt i koma og ble transportert til Tyskland for behandling to dager senere. Laboratorier i Tyskland, Frankrike og Sverige har fastslått at regimekritikeren ble forgiftet med stoffet novitsjok.

(©NTB)