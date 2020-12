Enova-investeringer skal spisses mer mot klima

KLIMA: Sveinung Rotevatn ønsker at Enova får et klarere klimamandat. Foto: NTB

– Det vi legger opp til er at Enova får et klarere klimamandat, og at vi spisser Enova som et klimavirkemiddel, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til E24.

Formålet er at Enova, som forvalter pengene i Klima- og energifondet, skal bidra mer til at Norge når sine mål for utslippskutt.

Selskapet vil også få mer penger framover. 3,3 milliarder kroner i året skal bli tilført til Klima- og energifondet, fra statlige bevilgninger og norske strømkunders nettleie. Til gjengjeld skal foretaket sikre utslippskutt på 1,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter mellom 2021 og inngangen til 2025.

