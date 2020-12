Under halvparten av Ap-velgerne mener Støre gjør en god jobb

Av alle velgere mener 20 prosent at Støre gjør en god jobb. Bare KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ligger lavere, med en score på 17 prosent, skriver Dagbladet.

Ropstad er imidlertid populær blant egne velgere, der 63 prosent mener han gjør en god jobb. Blant Ap-velgere får Støre 44 prosent.

– Jeg konsentrerer meg om å jobbe for at vi skal løfte oss sånn at vi får sjansen til å gjennomføre en mer rettferdig politikk, sier Støre.

Den mest populære partilederen – både generelt og blant egne velgere – er Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum, med henholdsvis 73 og 94 prosent.

Så følger Høyre-leder og statsminister Erna Solberg, som 93 prosent av partiets velgere mener gjør en god jobb. Blant velgere generelt oppnår Solberg 63 prosent.

Målingen er gjennomført av Ipsos, som har spurt 942 personer over 18 år i perioden 14.–16. desember.

