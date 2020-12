EU-kilder: Handelsavtale med Storbritannia kan være i sikte innen få timer

– Vi er i den siste fasen, sier en tjenestemann.

På spørsmål om dette kan bety at en avtale kan komme senere onsdag, svarer en kilde tett på samtalene «svært sannsynlig, ja».

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal være i løpende kontakt med Boris Johnson mens det jobbes for å få til en brexitavtale, skriver The Guardian.

Mens klokken tikker ubønnhørlig mot nyttår, henger forhandlingene tilsynelatende på spørsmålet om fiskerettigheter for noen hundre millioner kroner. I sluttfasen skal von der Leyen personlig ha tatt kontroll over prosessen i et forsøk på få til en avtale før jul, ifølge The Guardian.

Fristene er ute

Alle frister er for lengst passert, og selv med en avtale er det bare med et nødskrik den kan innføres før nyttår. Det vil da bare være snakk om en provisorisk ordning mens man venter på de formelle prosessene.

I et møte med kommisjonen skal de 27 EU-landenes ambassadører ha fått beskjed om å være forberedt på et møte julaften i tilfelle det blir en avtale, melder Reuters.

– Det ser ut til at en avtale stort sett er klar. Det er et spørsmål om å kunngjøre den i dag eller i morgen, sier en EU-diplomat til nyhetsbyrået onsdag.

Pause?

Dersom det ikke blir en avtale onsdag eller torsdag, er det ventet at forhandlerne tar en pause, skriver nyhetsbyrået AFP. Det blir i så fall neppe noen lang juleferie.

Tirsdag sa EUs sjefforhandler Michel Barnier at han hadde avvist det siste tilbudet fra sin britiske motpart David Frost.

En enighet om konkurranseregler og håndheving av en avtale er også spørsmål som har hengt igjen helt til slutt, men som skal være svært nær en løsning.

