Trump legger ned veto mot Kongressens forsvarsbudsjett

Det store flertallet i både Representantens hus og Senatet tidligere i desember, gjør at Trumps veto kan bli omgjort.

Det blir i så fall første gang det skjer i løpet av Trumps snart fire år som president.

Budsjettet som de folkevalgte har godkjent og som bare manglet Trumps signatur, er på 740,5 milliarder dollar. Det tilsvarer over 6.500 milliarder kroner.

Forsvarsbudsjettet skal sikre rundt 17,5 milliarder kroner dagen til militærutgifter neste år. Trump har gjentatte ganger truet med veto, og da fristen for å signere utløp lille julaften, innfridde han løftet.

«Amerika først»

– Det evner ikke å innlemme kritiske nasjonale sikkerhetstiltak, omfatter bestemmelser som ikke respekterer våre veteraner og vårt militæres historie, og motstrider innsatsen min administrasjon har gjort for å sette Amerika først i vår nasjonale sikkerhet og utenrikspolitiske handlinger, sier Trump i en uttalelse til Representantenes hus.

Budsjettavstemningene viser at begge kamrene har det to tredelers flertallet som er nødvendig for å få snudd et presidentveto.

Trump har åtte ganger tidligere lagt ned veto mot lovforslag, og de ble alle stående.

Krevde tiltak mot Facebook

Budsjettet er førende for USAs forsvarspolitikk og innebærer for øvrig en lønnsøkning på 3 prosent for amerikanske soldater. Forslaget som ble vedtatt, går på flere punkter imot Trumps uttalte ønsker, blant annet i utenrikspolitikken.

Trump har dessuten krevd at Kongressen i budsjettprosessen må slå ned på sosiale medier som Twitter og Facebook, som han hevder motarbeider ham og republikanerne.

Han har også knyttet vetotrusselen til at det i budsjettforslaget åpnes for at navn på tidligere sørstatsgeneraler fjernes fra ti militærbaser.

Hindrer tilbaketrekking fra Tyskland

Den siste versjonen av budsjettet går flere steder mot Trumps ønsker. Budsjettforslaget setter kjepper i hjulene for Trumps planer om å trekke amerikanske styrker ut av Tyskland.

Forsvarsministeren må først legge fram en analyse om konsekvensene av en slik beslutning og deretter må det gå minst 120 dager før en eneste av de 34.500 soldatene kan hentes hjem.

Forsvarsbudsjettet forsøker også å begrense eller på andre måter skape vanskeligheter for Trumps planer om å trekke amerikanske styrker ut av Afghanistan og Sør-Korea.