Brexitavtale svært nær – Johnson varsler pressekonferanse

Flere medier skriver nå at det er svært nær en avklaring om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU.

Det var ventet at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Storbritannias statsminister Boris Johnson skulle snakke sammen torsdag morgen for å bringe avtalen i havn, men dette er senere blitt utsatt. Det er fortsatt uvisst om telefonsamtalen har funnet sted.

Ifølge BBC blir det den femte samtalen mellom dem det siste døgnet.

Det er ventet at det kommer en kunngjøring kort tid etter at de har snakket sammen. BBC erfarte tidligere at dette skulle skje klokken 11, men dette ser også ut til å ha blitt utsatt.

Forhandlinger gjennom natten

Partene forhandlet gjennom hele natten etter at Johnson holdt et telefonmøte med flere statsråder på kvelden lille julaften.

En fransk regjeringskilde opplyste samme kveld at Storbritannia har kommet med store innrømmelser knyttet til uløste temaer innen fiskeri, ett av temaene det har vært vanskeligst å bli enige om.

– Fiskeri er i prinsippet avtalt. Men det blir fortsatt diskutert detaljer, og det er ikke overraskende med litt vanskeligheter i siste øyeblikk, sier Irlands utenriksminister Simon Coveney til RTE.

Omfattende dokument

Avtaleutkastet som ligger på bordet skal være på rundt 2.000 sider, og begge partene har tiden fram til 31. desember med å implementere den.

Det er ventet at det britiske parlamentet, der Johnson har flertall, vil stemme over en avtale 30. desember.

EU-parlamentet har sagt at de ikke rekker å behandle den før nyttår. Unionen kan i stedet få til en midlertidig ordning der avtalen løper fra nyttår, men godkjennes av parlamentet etterpå.

Børsene stiger

Nyheten om en mulig handelsavtale gjorde at de europeiske aksjemarkedene og verdien av pundet steg på formiddagen.

Styreleder Ian Cheshire i den britiske storbanken Barclays sier at en avtale vil gjøre det mulig for selskaper å planlegge framtiden.

– Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi kan fortsette med vår viktigste handelsforhold, sier han til BBC.